На Ямале сотрудники Почты России просят Путина поднять им зарплату

На Ямале сотрудники Почты России собирают подписи под петицией о повышении заработной платы. Обращение к коллегам было опубликовано Вконтакте на страничке «Типичный Ноябрьск».

«Люди!!! Неужели вам не надоело жить в нищете на крайнем севере? Я сотрудник Почты России и зарплаты здесь ниже плинтуса, при этом как житель севера я должен заработать «северные». Ежедневно мы видим ваши посылки, отправления и сказать, что люди бедствуют – нельзя. Мы же работая на вас еле сводим концы с концами. Помогите нам! МЫ хотим заявить, но нам нужна ваша поддержка. Чтобы нас услышали! Сейчас период выборов и может нам повезет, ведь щас эти кандидаты пытаются решить проблемы людей. Подпишите петицию http://chng.it/8MvCvBmY5G Поддержите! Нас не слышит наше руководство, так может наверху услышать. Мы не требуем нереальных денег, мы требуем просто достойную зарплату, которую зарабатываем большим трудом

Анонимно пожалуйста», – говорится в сообщении (орфография и пунктуация – авторские, прим. «НД»).

Мнения пользователей по поводу петиции разделились. «Почта всегда была в таком состоянии. А с новым руководством, так вообще упало ниже плинтуса, которое вообще не ценит и не уважает своих сотрудников. Зато они перебирая бумажки и вешая на людей не существующие товары, получают ЗП огоооооого», – пишет пользователь Мина Мамедова. Другие же авторы советуют автору записи поискать новую работу или перестать считать чужие деньги.

В самой же петиции на платформе change.org говорится следующее:

«Уважаемые члены правительства Российской федерации и президент Владимир Владимирович!

Я закончил многопрофильный колледж в городе Муравленко Ямало-ненецкого автономного округа. Потом переехал в Ноябрьск, долго искал работу. На высокооплачиваемые места не берут, тут или знакомые нужны, которых нет или опыт требуют. Деваться некуда. Устроился на почту. И получаю копейки – зарплата еле дотягивает до 40 тысяч. Знакомый с работы был вынужден с ребенком в декретный пойти, т.к. у жены зарплата больше. Так ему знаете какие декретные назначили? Аж целых 10 тысяч в месяц! Потому что основной доход маленький.

Требую пересмотреть вопрос заработных плат на Крайнем Севере! Молодым людям не хватает на жизнь! Мы выживаем!

В отделе кадров говорят, надо стаж чтобы северные заработать. И что во всех федеральных структурах так. Почему народ, который работает в службе судебных приставов, МЧС, налоговой, в бизнесе и тд живут в нищете. Мы такие же жители Крайнего Севера, а должны зарабатывать свои 80% северных как раньше?

Неужели мы хуже учителей, медиков? Им то хорошо сделали, хоть есть смысл на севере работать???

Прошу всех, кто работает в федеральных учреждениях подписать петицию и поддержать молодых специалистов! МЫ против выживания на Севере! Мы хотим ЖИТЬ!

Извините, но пока анонимно. Страшно потерять и эту работу!»

Обращение собрало порядка двух десятков подписей.

Ноябрьск, Елена Васильева

Ноябрьск. Другие новости 28.07.21

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