Администрацию Нового Уренгоя заставили ликвидировать десять нелегальных свалок

В Новом Уренгое прокуратура заставила мэрию зафиксировать и ликвидировать десять нелегальных свалок.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, инспекция территории города выявила несколько мест скоплении мусора, о которых чиновники мэрии даже не подозревали. Зато сотрудники прокуратуры нашли: твердые коммунальные отходы, металлолом, строительные конструкции, старые покрышки и т.д.. Часть свалок находилась в непосредственной близости от зеленых насаждений, что не только нарушало права граждан на безопасную среду, но и могло привести к пожарам.

Природоохранным прокурором были направлены иски в суд с требованиями возложить на администрацию города обязанность ликвидировать 10 несанкционированных свалок отходов.

Судом требования прокурора удовлетворены, на администрацию возложена обязанность по ликвидации несанкционированных свалок.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Новый Уренгой. Другие новости 28.07.21

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