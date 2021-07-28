В Тазовском районе сирот оставили без контроля, денег и своевременной диспансеризации

В Тазовском районе дети-сироты оказались без должного надзора со стороны профильных ведомств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе проверки установлены факты составления работниками органа опеки актов обследования условий жизни подопечных. При этом, сами чиновники никуда не выезжали. Также выявлены факты игнорирования (ущемления) интересов несовершеннолетних при оформлении их права пользования жильем и факты ненадлежащего контроля за сохранностью жилища детей-сирот, Кроме того, допускалось несвоевременное перечисление денежных средств на содержание детей в замещающих семьях. Некоторые сироты несвоевременно проходили ежегодную диспансеризацию.

Прокурор района внес пресдавление начальнику департамента образования администрации Тазовского района об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотрения деятельность органа опеки и попечительства скорректирована в соответствии с требованиями закона, 4 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тазовский, Елена Васильева

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