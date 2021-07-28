В Новом Уренгое возбуждено дело из-за непригодной для проживания новостройки

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело из-за непригодной для проживания новостройки. Объект разбирательств – многоквартирник на Тундровой, 14, сданный в эксплуатацию в 2016 году. Несмотря на многочисленные нарушения, чиновники приняли многоэтажку. Ошибки при строительстве дали о себе знать уже через 2 года. Так, в 2018 году жилые помещения были признаны подлежащими капитальному ремонту, реконструкции и перепланировке.

Сейчас в обстоятельствах истории с проблемной новостройкой разбираются следователи.

«Возбуждено уголовное дело по факту введения в эксплуатацию жилого дома, не соответствующего проектной документации по признакам халатности. Будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц службы госстройнадзора ЯНАО, причастных к совершению преступления, а также иных должностных лиц, допустивших ввод жилого дома в эксплуатацию», – сообщили в региональном СК.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

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