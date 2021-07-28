130 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 111 из них зафиксировали у жителей региона, 19 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в округе выявлено 43 232 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 958 ямальцев. У 111 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 40 пациентам требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 летальных исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 468 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 28.07.21

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