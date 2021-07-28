Каждый второй ямалец привит первым компонентом вакцины от ковида

На Ямале 59 процентов населения, допущенного к массовой иммунизации против коронавируса, прошли первый этап вакцинации. 142 тысячи человек привились первым компонентом, 113 тысяч прошли полный прививочный цикл. В целом 47% от плана уже имеют QR-коды. Всего в Арктическом регионе планируется привить 240 тысяч человек.

Повсеместно работодатели требуют от сотрудников сертификат вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а при отсутствии такового – документ, подтверждающий обоснованность отказа от прививки. Согласно рекомендациям Минздрава, постоянный медотвод от прививки имеют люди с аллергическими реакциями по типу отека Квинке и анафилактического шока. Отстранены от вакцинации несовершеннолетние и женщины в период кормления грудью, люди со сверхчувствительностью к компонентам вакцины.

Временный медотвод выдается на месяц пациентам с острыми инфекционными и неинфекционными болезнями и во время рецидива хронических заболеваний. Прививку можно ставить спустя месяц после выздоровления. Согласно последним уточнениям, беременность тоже не является противопоказанием для вакцинации.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 28.07.21

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