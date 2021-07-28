На Ямале утверждены лимиты по добыче на следующий охотничий сезон

На Ямале утвердили лимиты добычи на сезон с 1 августа текущего года по 1 августа 2022 года. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правительства ЯНАО.

Напомним, в округе разрешены к охоте традиционные для региона виды животных. Это лоси, бурые медведи, соболи и выдры. Охота разрешена в общедоступных охотничьих угодьях и закрепленных охотничьих угодьях, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.

На предстоящий охотсезон, согласно постановлению, охотники смогут по квотам добыть 254 лосей, более 600 медведей. Так же для получения доступны более 3,5 тысяч лицензий на отстрел соболей.

Если говорить о муниципальном распределении, то самые большие квоты на охот ресурсы получили Красноселькупский, Шурышкарский и Пуровский районы. А вот на Ямальский район не предоставлено ни одной лицензии на отстрел промысловых животных.

При этом, ямальские охотники имеют возможность подать заявления на получение лицензии в очном формате, обратившись в пункты приема заявлений и вручения разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Либо заявление можно оформить онлайн или через МФЦ.

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