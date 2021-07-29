В Губкинском решили закончить недостроенный жилой дом, которому уже 10 лет

В Губкинском после десятилетнего перерыва возобновили строительство жилого дома. Долгострой, расположенный в микрорайоне №9, наконец, ожил. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин в соцсетях.
После завершения работ, в дом переедут жители аварийных «деревяшек» и медики, а на первом этаже расположится МФЦ. В планах закончить строительство уже в следующем году.
«На данный момент полностью произведена расконсервация объекта, подрядчик приступил к монтажным работам по устройству монолитных плит. Сегодня заливали бетоном перекрытие 3 этажа», – рассказал глава Губкинского.
Губкинский, Александр Непомнящий
Губкинский. Другие новости 28.07.21
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