В Губкинском решили закончить недостроенный жилой дом, которому уже 10 лет

В Губкинском после десятилетнего перерыва возобновили строительство жилого дома. Долгострой, расположенный в микрорайоне №9, наконец, ожил. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин в соцсетях.

После завершения работ, в дом переедут жители аварийных «деревяшек» и медики, а на первом этаже расположится МФЦ. В планах закончить строительство уже в следующем году.

«На данный момент полностью произведена расконсервация объекта, подрядчик приступил к монтажным работам по устройству монолитных плит. Сегодня заливали бетоном перекрытие 3 этажа», – рассказал глава Губкинского.

Губкинский, Александр Непомнящий

Губкинский. Другие новости 28.07.21

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