В Салехарде экскаваторщик случайно задавил ковшом прораба

В Салехарде экскаваторщик пошел под суд за смерть прораба.

Трагедия случилась вечером 21 октября 2020 года. Следствием установлено, что подсудимый управлял экскаватором при производстве земляных работ на территории строящегося инфекционного центра по улице Обская в Салехарде. При этом работы проводились с нарушением техники безопасности в темное время суток, в отсутствие должной обзорности, без определения рабочей зоны и при отсутствии сигнальщика. Кроме того, экскаватор использовался не по назначению, как молот, для монтажа трубы в отверстие канализационного колодца. В процессе манипуляций ковш соскочил и ударил спустившегося в траншею прораба, прижав его к металлическому колодцу. В результате удара мужчина получил серьезные повреждения и через 3 месяца скончался в больнице.

Суд экскаваторщику назначил наказание в виде 1 года условно с испытательным сроком 1 год. Также по решению суда собственник экскаватора понесет расходы, связанные с погребением погибшего и возмещением морального вреда его супруге в сумме более 920 тыс. рублей.

Салехард, Елена Васильева

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