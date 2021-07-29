132 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 132 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 120 из них – зафиксировали у жителей региона, 12 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в ЯНАО выявлено 43 364 случая заболевания коронавирусом.
Сейчас на госпитализации в стационарах находится 999 ямальцев. У 117 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 44 пациентам требуется поддержка аппаратов ИВЛ.
За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 летальных исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 471 ямалец.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 29.07.21
В Салехарде экскаваторщик случайно задавил ковшом прораба. / В Губкинском решили закончить недостроенный жилой дом, которому уже 10 лет. / На Ямале утверждены лимиты по добыче на следующий охотничий сезон. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube