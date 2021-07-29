132 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 132 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 120 из них – зафиксировали у жителей региона, 12 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в ЯНАО выявлено 43 364 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 999 ямальцев. У 117 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 44 пациентам требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 летальных исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 471 ямалец.

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