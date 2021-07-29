Три десятка беременных женщин с COVID-19 под наблюдением медиков Нового Уренгоя

В Новом Уренгое почти у трех десятков беременных женщин выявили COVID-19. Сейчас они находятся под строгим контролем специалистов женской консультации. На сегодня в городе зарегистрировано 27 заболевших, госпитализация потребовалась 11 из них, сообщает правительство ЯНАО

«Тщательное наблюдение за состоянием женщины и плода необходимо, чтобы в случае ухудшения самочувствия незамедлительно принять меры для госпитализации или экстренного родоразрешения. Плановые роды в период эпидемии осуществляет перинатальный центр Ноябрьска», – рассказал главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

По данным окружного правительства, в Новом Уренгое произошел резкий скачок заболеваемости беременных. Так, в июле зафиксировано 22 случая по сравнению с 6 случаями в июне и 1 в мае.

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