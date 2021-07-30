В Новом Уренгое в ДТП погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Новом Уренгое. Авария случилась вечером в четверг, 29 июля, на улице Южная магистраль. Там столкнулись автомобили «Субару» и «УАЗ». Водитель иномарки погиб на месте. Водитель и пассажир отечественного автомобиля получили травмы. Обстоятельства трагедии уточняются.

Помощь медиков тем же вечером потребовалась и пешеходу. Во дворе дома на проспекте Ленинградский горожанина сбил «Хендай». Пострадавшего северянина доставили в больницу. Добавим, с начала года в округе зарегистрировано 2769 аварий, в которых пострадали 162 человека, еще 15 – погибли.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

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