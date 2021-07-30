В ЯНАО водителя автобуса убило монтировкой – она вылетела из другой машины и пробила лобовое стекло

Около 8 часов утра 30 июля в районе Муравленко произошло страшное смертельное ДТП. Водителя автобуса убило монтировкой, отлетевшей с неустановленного авто, которое двигалось во встречном направлении. Инструмент пробил лобовое стекло напротив сидения водителя.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Известно, что автобус перевозил вахтовиков в аэропорт Ноябрьска. В данный момент устанавливаются обстоятельства аварии, на месте работают сотрудники ГИБДД и скорая медпомощь.

Муравленко, Александр Непомнящий

Муравленко. Другие новости 30.07.21

В Новом Уренгое в ДТП погиб человек. / Три десятка беременных женщин с COVID-19 находятся под наблюдением медиков Нового Уренгоя. / 132 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»