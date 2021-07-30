Число госпитализированных с COVID-19 превысило 1000. Ямал опубликовал суточные данные

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 131 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 116 из них зафиксировали у жителей региона, 15 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в округе выявлено 43 495 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 1006 ямальцев. У 125 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 45 требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 летальных исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 474 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 30.07.21

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