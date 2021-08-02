Строитель собачьего питомника в Тазовском получит штраф за сорванные сроки

В Тазовском бизнесмен заплатит 12 миллионов за сорванный муниципальный контракт. Прокуратура провела проверку из-за затянувшегося строительства собачьего питомника компанией «Высокий статус».

Выяснилось, что работы по возведению важного для района объекта были выполнены со значительным нарушением срока. После этого подрядчику было внесено представление.

«Также по постановлениям прокурора суд привлек организацию и ее должностное лицо к административной ответственности по факту нарушения порядка заключения контракта. Общая сумма штрафов составила более 12,2 млн рублей», – сообщили в региональной прокуратуре.

Тазовский, Александр Непомнящий

Тазовский. Другие новости 30.07.21

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