131 случай COVID-19 зарегистрировали на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 131 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 114 из них зафиксировали у жителей региона, 17 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 43 888 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 1027 ямальцев. У 128 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 29 требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 летальных исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 483 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 02.08.21

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