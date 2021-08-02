Губернатор Ямала напомнил, что отправится в автопутешествие по региону

Дмитрий Артюхов, Губернатор ЯНАО напомнил в своем Инстаграме о скором старте ежегодной, третьей по счету большой поездки по округу. В этом году, в отличие от предыдущих, глава региона поедет из Салехарда в Ноябрьск. В путь губернатор отправится в следующий понедельник, 9 августа.

Ожидается, что Дмитрий Артюхов на автомобиле посетит более десяти городов и поселков. Он предложил самим ямальцам проложить новый, честный маршрут поездки. Кроме специальной формы обратной связи, на отдельном портале, рассказать о проблемах и местах, на которые следует обратить внимание, можно в комментариях к постам губернатора в соцсетях.

«Во время прошлых поездок получал от вас много обращений – обязательно проверим, что по ним было сделано» – сообщил Дмитрий Артюхов

В прошлом году глава региона провел за рулем отечественного автомобиля около 30 часов, преодолев примерно 1,5 тысячи километров. Поездка оказалась более протяженной и насыщенной, чем первая. Дмитрий Артюхов побывал на 112 объектах – как строящихся, так и действующих.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 02.08.21

131 случай COVID-19 зарегистрировали на Ямале за сутки. / Строитель собачьего питомника в Тазовском получит штраф за сорванные сроки. / Как прожить на Ямале на сорок тысяч? Авторская колонка «Нового Дня». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»