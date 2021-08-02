Для коренных народов Севера предлагают выделить отдельный вид квот на рыбную ловлю

Представители департамента агропромышленного комплекса и государственно-правового департамента ЯНАО побывали с рабочим визитом по вопросу правового регулирования сферы рыболовства в селе Аксарка Приуральского района.

По словам директора МП «Аксарковское рыбопромысловое предприятие» Алексея Лукьяшко, ситуация с новым порядком распределения квот на вылов рыбы в этом сезоне может привести к банкротству предприятия. Напомним, в 2021 году вступили в силу новые федеральные правила системы распределения квот, где приоритет отдается традиционному рыболовству, науке и по остаточному принципу объемы распределяются между промышленниками.

«Нам уменьшили квоты на ценные виды рыб. Мы уже потеряли около семи миллионов рублей, которые могли бы заработать, по сравнению с прошлыми сезонами. Наши работники такие же представители коренных малочисленных народов Севера, им также необходимо жить. Но тенденция приоритета в раздаче квот частникам ведет к разрушению промышленной отрасли», – прокомментировал Алексей Лукьяшко.

На выездном совещании директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый заявил, два профильных ведомства готовят поправки в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении биологических ресурсов» в части регулировки квотирования.

«Мы предлагаем выделить отдельный вид квот для коренных народов Севера. Нынешняя система привела к конкуренции между лицами, занимающимися традиционным рыболовством и предприятиями, что само по себе нелогично. В ближайшее время внесем инициативу в Законодательное Собрание Ямала, а дальше будем отстаивать на уровне федерации. При этом, интересы коренных народов и промышленников должны быть сохранены и сбалансированы», – прокомментировал Дмитрий Погорелый.

Разработчики проекта поправок в федеральный закон отмечают, что единый порядок регулирования не учитывает специфику регионов и водных бассейнов, а также сложившуюся бумажную волокиту для представителей малочисленных народов в получении квот. «Лица, ведущие традиционный образ жизни, не должны усложнять себе жизнь заявлениями, вести учет, отчетность. Есть образец регулирования без заявки, например, рыболовы -любители. Человек должен взять рыбу для личного потребления, а не быть конкурентом промышленных предприятий», – подытожил первый заместитель директора департамента АПК ЯНАО Андрей Рубашин.

Салехард, Елена Васильева

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