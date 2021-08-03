Ямальская шахматистика выиграла серебро на Кубке мира по шахматам

В понедельник вечером в сочинской Красной Поляне определился победитель женского Кубка мира ФИДЕ. С отрывом в одно очко чемпионкой стала московская шахматистка Александра Костенюк, одолевшая в двух турах ямальскую спортсменку Александру Горячкину.

Финальные игры начались в воскресенье, 1 августа. В первом туре северянка играла белыми фигурами, и она же вела в партии. Но один неверный ход лишил ее преимущества и привел к поражению.

Во втором туре Александре Горячкиной нужно было выигрывать черными фигурами у оппонентки, чтобы сравнять счет, поэтому играла максимально остро и рискованно. Но в этой встрече была зафиксирована ничья. Поэтому с общим счетом 1,5:0,5 победа досталась Александре Костенюк.

Красная Поляна, Александр Непомнящий

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