На Ямале за сутки выявлено еще 132 случая ковида

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 132 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 116 из них зафиксировали у жителей региона, 16 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 44 020 случаев заболевания коронавирусом.
Сейчас на госпитализации в стационарах находится 987 ямальцев. У 120 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 29 требуется поддержка аппаратов ИВЛ.
За сутки региональным оперштабом зафиксировано 5 летальных исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 488 ямальца.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 03.08.21
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