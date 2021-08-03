Ямальский губернатор призвал усилить эпидконтроль в общественных местах и транспорте

Дмитрий Артюхов призвал усилить контроль над соблюдением правил эпидбезопасности в общественных местах.

«К сожалению, вслед за всей страной мы отмечаем подъем заболеваемости на Ямале. То, как быстро мы пройдем этот период, зависит от наших общих усилий. Необходимо не забывать о мерах эпидемиологической безопасности в общественных местах. Нужно усилить контроль над тем, как они соблюдаются на предприятиях торговли, в общественном транспорте. Это важно для того, чтобы ситуация стабилизировалась и нам не пришлось вводить дополнительные ограничения», – подчеркнул губернатор.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 30 сентября, важно соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

На заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции также было отмечено, что Ямал остается на первом месте по охвату населения исследованиями. Количество тестов превысило 1,7 млн, около 14 тысяч сделано за последнюю неделю.

Главный санитарный врач округа Людмила Нечепуренко сообщила, что около 30% общей заболеваемости приходится на вахтовиков, свой вклад в статистику заболеваемости вносят и отпускники, отдыхавшие за пределами ЯНАО.

В больницах развернуто более 1100 коек, госпитализировано, по данным на 3 августа, 987 человек. Как заверил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков, при необходимости дополнительные мощности запустят менее чем за сутки.

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