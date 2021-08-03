Смог от пожаров в Якутии достиг ЯНАО

Над Красноселькупом, который расположен в юго-восточной части округа сегодня, 3 августа, появился смог. Жители села обеспокоены и спрашивают в соцсетях о сложившейся ситуации с лесными пожарами. Глава Красноселькупского района Юрий Фишер поспешил успокоить односельчан в соцсетях, подтвердив свои слова данными мониторинга лесного хозяйства.

«Беспокоиться не стоит, по данным системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, термических точек и возгораний на нашей территории не зафиксировано. Наблюдается задымление направленностью ветра со стороны востока: с Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Там горят леса», – обратился к своим подписчикам Фишер. По его словам, поводов для волнения нет, ситуация под контролем местных властей.

По состоянию на утро 3 августа в Якутии горят свыше 924 тысяч гектаров леса.Как сообщили в пресс-службе МЧС России, за сутки в Якутии было ликвидировано восемь природных пожаров на площади более 11 тысяч гектаров. Тем-не-менее в настоящее время на территории республики действует 171 природный пожар.

Красноселькуп, Александр Непомнящий

Красноселькуп. Другие новости 03.08.21

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