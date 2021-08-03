Дело главаря ОПГ которая распространяла наркотики в Салехарде направили в суд

Сразу по нескольким уголовным статьям проходит 26-летний житель Воронежской области, которого задержали в Чечне, где он скрывался от правосудия, и доставили в окружную столицу Ямала. Молодой человек создал преступную группу для торговли наркотиками, предложив продавать запрещенные вещества в ЯНАО подросткам из Москвы. Злоумышленник ждет суда, сообщили, сегодня, 3 августа в СУ СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, мужчина организовал ОПГ, чтобы «заработать» на торговле психотропными средствами. Он с подельниками уговорил двоих 17-летних москвичей стать членами банды, пообещав им хороший доход. Ребята согласились и намеревались сбывать наркотики в Салехарде, но в январе этого года их поймала полиция.

Главаря ОПГ объявили в федеральный розыск, выяснилось, что он сбежал в Чечню. Его поймали и привезли в июле в Салехард. В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), организованной группой, в крупном размере» и «Вовлечение несовершеннолетних в преступную группу и в совершение особо тяжкого преступления».

Во время расследования гражданин находился под стражей. Сейчас материалы уголовных дел с обвинительными заключениями передали в суд.

Напомним, подельника главаря ОПГ в мае приговорили к пяти годам тюрьмы. А подростки, которых мужчины отправили на Север, лишились свободы на два года каждый.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 03.08.21

Смог от пожаров в Якутии достиг ЯНАО. / Ямальский губернатор призвал усилить эпидконтроль в общественных местах и транспорте. / На Ямале за сутки выявлено еще 132 случая ковида. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»