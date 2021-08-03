На Ямале белые медведи терроризируют фактории

На Ямале агрессивные белые медведи держат в страхе тундровиков. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об участившихся случаях выходов хищников на фактории.

«С Ямала приходят новости: сразу семь белых медведей вплотную подходят к кочевым поселениям. Такие случаи зафиксированы в районе мыса Дровяной, пролива Малыгина, устья реки Ниутейяха. Животные не реагируют на отпугивание и ведут себя агрессивно, угрожая людям», – сообщила Радионова.

По словам чиновницы, участившиеся выходы медведей связаны с изменением климата, отступлением ледяного покрова, а также со сменой рациона: сейчас животным проще добыть еду на помойках, чем в естественной среде. Для решения «медвежьего» вопроса на Ямал направят специалистов Росприроднадзора, которые перевезут медведей к далеким северным островам. Таким образом, удастся уберечь ямальских тундровиков от опасного соседства.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 03.08.21

Дело главаря ОПГ которая распространяла наркотики в Салехарде направили в суд. / Смог от пожаров в Якутии достиг ЯНАО. / Ямальский губернатор призвал усилить эпидконтроль в общественных местах и транспорте. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»