На Ямале за уклонение от уплаты крупной суммы налогов будут судить гендиректора

В Лабытнанги перед судом предстанет бизнесмен, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

По данным СУСКР РФ по ЯНАО, в городе Лабытнанги генеральный директор ООО «Стройгазпроект» в период с января 2018 по январь 2020 года, достоверно зная о наличии у организации имеющейся задолженности в бюджет в размере 22 млн рублей, скрыл денежные средства, за счет которых должно производится взыскание задолженности. В общей сложности удалось утаить около 17 млн рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УМВД России по ЯНАО. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

Лабытнанги. Другие новости 03.08.21

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