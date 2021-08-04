За сутки на Ямале зафиксировано еще 134 случая COVID-19

Ямальский опершатб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 134 новых случая COVID-19. Из них 118 – жители региона, 16 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 44 154.

По последним данным, в больницах округа под наблюдением врачей находится 979 ямальцев. 116 в тяжелом состоянии, 31 жителю региона требуется поддержка аппарата ИВЛ.

За прошедшие сутки медики констатировали 4 случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерли 492 ямальца.

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