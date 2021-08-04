Строители рекомендуют ввести сезонные ограничения на дороге Салехард – Надым

Дорогу Салехард – Надым, на которой сейчас заканчивается ремонт, осенью планируют открыть для всех типов автотранспорта. Однако строители считают, что следующей весной на маршруте необходимо вновь вводить ограничения. Иначе полотно, покрытое щебеночно-песчаной смесью, может вновь пострадать во время весенней оттепели. Перед тем как замерзнуть в октябре, отсыпка напитается влагой от осенних дождей. Большегрузы могут привести ее в негодность.

«Весной 2022 года, с апреля по май, нужно вводить ограничения для транспорта. Пропускать только легковые автомашины. И запретить грузовикам ездить по дороге», – расскзал региональный директор компании «Нова» Андрей Картошкин.

Превратившиеся нынешней весной в труднопроходимое месиво километры дороги находятся в сильно заболоченной лесотундре Надымского района.

«Основные проблемы этого участка – слабое грунтовое основание. Здесь наблюдаются повышенная обводненность и сложная геология», – объяснил исполняющий обязанности директора Дирекции дорожного хозяйства Денис Конев.

Ремонт на надымской дороге должен завершиться в сентябре.

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