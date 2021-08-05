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Четверг, 5 августа 2021, 07:37 мск

Новости Ямал

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В ЯНАО горит завод по переработке газового конденсата

Фото: МЧС РФ

В Пуровском районе горит завод по переработке газового конденсата. Он расположен в 23 километрах от Нового Уренгоя. Пожар вспыхнул сегодня ночью, его ориентировочная площадь – две тысячи квадратных метров.Работы на объекте прекращены, подача газового конденсата остановлена. В тушении задействованы бойцы МЧС и сотрудники частной пожарной охраны. Всего – 44 человека и 14 единиц спецтехники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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