На Ямале рыбакам-любителям с сентября разрешат ловить сиговых

С 1 сентября на территории Ямала рыбакам-любителям будет разрешено вылавливать рыбу, для которой сейчас требуется получение разрешения. Это пелядь (сырок) и сиг-пыжьян. Но есть и ограничения – вылов разрешен в пределах 5 килограммов каждого вида в сутки. То есть за год один рыболов может добыть 1,8 тонны пеляди и столько же сига-пыжьяна.

Для этого нужно зарегистрировать ставные сети длиной не более 30 метров в Нижнеобском территориальном управлении федерального агентства по рыболовству в Салехарде. При этом, до 1 сентября возможность вылова сиговых доступна только при традиционном рыболовстве, которое тоже никто не отменял, сообщил начальник отдела департамента АПК ЯНАО Дмитрий Коробейников.

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