133 случая COVID-19 зарегистрировали на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 133 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 118 из них зафиксировали у жителей региона, 15 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 44 287 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 960 ямальцев. У 128 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 30 пациентам требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 5 летальных исходов. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 497 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 05.08.21

На Ямале рыбакам-любителям с сентября разрешат ловить сиговых. / В ЯНАО горит завод по переработке газового конденсата. / Строители рекомендуют ввести сезонные ограничения на дороге Салехард – Надым. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»