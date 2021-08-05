Прокуратура начала проверку из-за пожара на заводе Газпрома

По факту пожара на заводе по подготовке конденсата к транспорту начата проверка, ее проведут природоохранная прокуратура ЯНАО и прокуратура Нового Уренгоя.

«Органами прокуратуры будет проверено исполнение требований законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе пожарной безопасности», – сообщили в ведомстве

Надзорные органы должны оценить ущерб, нанесенный окружающей среде, в результате пожара на предприятии. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, пожар случился рано утром на объекте, который находится более чем в двадцати километрах от Нового Уренгоя. Пострадавших нет, угрозы рядом стоящим объектам тоже, сообщили спасатели.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

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