Прокуратура начала проверку из-за пожара на заводе Газпрома

По факту пожара на заводе по подготовке конденсата к транспорту начата проверка, ее проведут природоохранная прокуратура ЯНАО и прокуратура Нового Уренгоя.
«Органами прокуратуры будет проверено исполнение требований законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе пожарной безопасности», – сообщили в ведомстве
Надзорные органы должны оценить ущерб, нанесенный окружающей среде, в результате пожара на предприятии. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, пожар случился рано утром на объекте, который находится более чем в двадцати километрах от Нового Уренгоя. Пострадавших нет, угрозы рядом стоящим объектам тоже, сообщили спасатели.
Новый Уренгой, Александр Непомнящий
Новый Уренгой. Другие новости 05.08.21
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