Из-за COVID-19 в Муравленко решили отменить общегородскую линейку

Школьники Муравленко из-за коронавируса останутся без главной, общегородской линейки в День знаний. Об этом заявила глава города Елена Молдован во время прямого эфира.

Причиной такого решения стала неблагоприятная эпидситуация по коронавирусу, в связи с которой запрещены общегородские мероприятия. При этом ученикам стоит готовиться к локальному празднику: в школах линейки пока никто не отменил, первоклассникам вручат медали.

Ранее власти Муравленко сообщили о росте числа COVID-больных. Так, вспышка коронавируса была зафиксирована в трудотрядах: тогда у двух из четырех детей был подтвержден коронавирус, еще 50 отправлены на изоляцию.

Муравленко, Александр Непомнящий

Муравленко. Другие новости 05.08.21

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