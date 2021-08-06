Салехард окутал дым пожаров Якутии

Якутский смог добрался до полярного круга: Салехард накрыла дымка от лесных пожаров. До 11 часов задержан вылет самолета в Москву. Из-за тумана затруднена работа переправы Салехард – Лабытнанги. На линии стоят два парома. Перевозка транспорта и людей возобновится, когда смог немного рассеется.

Автолюбителям пришлось оставить свои машины на берегу, чтобы быстрее перебраться на другую сторону Оби. На самом Ямале локализованы три небольших природных пожара, один очаг возле поселка Ягельный и ещё два – в Пуровском районе, сообщили в «Ямалспасе».

Напомним, ранее информация о смоге появилась в Ноябрьске, Новом Уренгое и Надыме. Сегодня дым дошел и до столицы Арктического региона.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 06.08.21

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