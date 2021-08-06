132 случая COVID-19 зарегистрировали на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 132 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 117 из них зафиксировали у жителей региона, 15 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 44 419 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находятся 922 ямальца. У 127 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 41 требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 5 летальных исходов. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 502 ямальца.

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