В «красной зоне» COVID-госпиталя Нового Уренгоя родились здоровые двойняшки

В Новом Уренгое у женщины с коронавирусной инфекцией родились двойняшки – мальчик и девочка. На свет они появились с разницей в 10 минут. У младенцев сразу же взяли пробы для ПЦР-тестов, результаты которых оказались отрицательными.

Роды медики принимали в «красной зоне» перинатального центра газовой столицы. Новорожденных изолировали от матери. Врачи делают все возможное, чтобы женщина выздоровела как можно скорее.

Ранее в Новом Уренгое зафиксировали всплеск заболеваемости COVID-19 у беременных горожанок: в июле пациенток в положении у медиков было в разы больше, чем в июне.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 06.08.21

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