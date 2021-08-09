Смог из Якутии почти рассеялся на Ямале

В регионе окончательно стабилизируется обстановка с качеством воздуха. По прогнозам, задымление пойдет на спад в течение этой недели из-за смены направления ветра с восточного на северное.

При этом уже сегодня, 9 августа, ситуация заметно изменилась: в Ноябрьске дымка начала рассеиваться, а дышать стало гораздо легче, отмечают горожане.

В целом на Ямале, в отличие от соседних регионов, лесопожарная обстановка благополучная, – сообщает сайт правительства региона. С начала пожароопасного сезона в округе зафиксировано 62 природных пожара, все они были ликвидированы в первые сутки. За ситуацией круглосуточно следят умные системы, в том числе и система видеофиксации «Лесохранитель».

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 09.08.21

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