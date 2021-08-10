В больнице Нового Уренгоя возобновили диспансеризацию

В городской больнице Нового Уренгоя возобновили проведение диспансеризации. С 9 августа горожане смогут снова проходить профосмотры, сообщили представители НЦГБ.

Особое внимание врачи собираются уделить пациентам, переболевшим COVID-19. С помощью дополнительных исследований медики выявляют изменения в работе органов. Таким образом можно предотвратить развитие осложнений после перенесенного заболевания.

Напомним, диспансеризацию в ямальских больницах приостановили в начале июля из-за сложной эпидситуации по коронавирусу.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

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