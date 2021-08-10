российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 августа 2021, 09:48 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В больнице Нового Уренгоя возобновили диспансеризацию

В городской больнице Нового Уренгоя возобновили проведение диспансеризации. С 9 августа горожане смогут снова проходить профосмотры, сообщили представители НЦГБ.

Особое внимание врачи собираются уделить пациентам, переболевшим COVID-19. С помощью дополнительных исследований медики выявляют изменения в работе органов. Таким образом можно предотвратить развитие осложнений после перенесенного заболевания.

Напомним, диспансеризацию в ямальских больницах приостановили в начале июля из-за сложной эпидситуации по коронавирусу.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 09.08.21

Смог из Якутии почти рассеялся на Ямале. / 131 случай COVID-19 зарегистрировали на Ямале за сутки. / На месте пожара в Лабытнанги обнаружили тело пятого погибшего. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Здоровье, Общество, Россия,