131 случай COVID-19 зарегистрировали на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 131 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 115 из них зафиксировали у жителей региона, 16 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 44 947 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 901 ямалец. У 115 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 39 требуется поддержка аппаратов ИВЛ. За сутки региональным оперштабом зафиксировано 4 летальных исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 519 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 10.08.21

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