Вертолет в Новом Уренгое пришлось экстренно посадить из-за отказа авиасистем

В Новом Уренгое прокуратура проводит проверку из-за отказа систем вертолёта в воздухе. Инцидент произошел накануне, 10 августа, во время выполнения коммерческого рейса UTH-9994 сообщением Новый Уренгой – Пякяхинский промысел.

«Командир воздушного судна Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги» сообщил об отказе авиагоризонта, завале более 10 градусов, после чего принял решение о возврате на посадочную площадку вылета Бурэнерго. Посадка осуществлена в 12.48», – сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В момент авиаинцидента на борту находились 3 члена экипажа, 22 пассажира. Пострадавших нет. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура, проводится проверка.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 10.08.21

Артюхов о дороге Салехард – Надым: «Подрядчик заложил грунт, который не должен был там находиться»». / 131 случай COVID-19 зарегистрировали на Ямале за сутки. / В больнице Нового Уренгоя возобновили диспансеризацию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»