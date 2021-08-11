Пандемия тормозит проведение углубленной диспансеризации в ЯНАО

COVID-19 на Ямале вмешался в углубленную диспансеризацию, которая стартовала с 1 июля по всей стране. В первую очередь, предполагалось обследовать пациентов, переболевших коронавирусом и имеющих более двух хронических неинфекционных заболеваний, и тех, кто в течение двух-трех лет ни разу не обращался за медицинской помощью. Из-за роста заболеваемости оказание плановой помощи приостановлено в больницах восьми из 13 муниципальных образований.

Так, на неопределенный срок перенесли расширенную диспансеризацию в больницах Салехарда, Лабытнанги, Губкинского, Ноябрьска, Надымского, Тазовского, Ямальского и Пуровского районов, сообщает депздрав региона.

По плану за июль должны были обследовать более 30 тысяч человек. Но первый этап успели пройти всего 239 ямальцев, второй – 32 человека. Пока это менее одного процента жителей региона, внесенных в списки.

Когда на Ямале начнется массовая диспансеризация взрослого населения, неизвестно. Все зависит от эпидемиологической обстановки, а она остается напряженной.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 11.08.21

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