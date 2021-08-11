В Салехарде виновник ДТП заплатил 280 тыс. рублей за лечение пострадавшего

Суд Салехарда взыскал с виновника ДТП 280 тысяч рублей в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования, потраченных на лечение пострадавшего. Об этом 11 августа, рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

В надзорном ведомстве пояснили, что ответчик был ранее признан виновным в ДТП, которое произошло в июне этого года с участием мотоциклиста, он получил телесные травмы. «Пострадавшему в учреждениях здравоохранения оказана медпомощь на общую сумму свыше 280 тыс. рублей», – сказано в сообщении. Прокурор Салехарда обратился в городской суд с исковым заявлением о взыскании с виновного в ДТП денежных средств в пользу территориального ФОМС, из которого было оплачено лечение пострадавшего мотоциклиста.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 11.08.21

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