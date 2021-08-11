В Ноябрьске суд огласил приговор организаторам игорного бизнеса

В Ноябрьске вынесен приговор организаторам азартных игр. Осенью 2019 года горожане сняли в промзоне города помещение, в котором установили игровые автоматы. До мая 2020 года, когда в заведение нагрянули сотрудники угрозыска, подельники успели получить примерно два миллиона рублей дохода.

Кроме того, при обыске в квартире одного из обвиняемых в его домашнем сейфе нашли пистолетные патроны, сообщили в окружном управлении СКР. В итоге всех четырех подсудимых приговорили к штрафам по статье 171.2 УК РФ, а владельца боеприпасов вдобавок ждало еще и ограничение свободы сроком на год по 222-й статье УК.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

Ноябрьск. Другие новости 11.08.21

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