В ЯНАО появится первая перепелиная ферма

Предприниматель из Надыма стал одним из трёх победителей в региональном конкурсе грантов «Агростартап» и получил 1,8 млн рублей на развитие своего проекта по созданию перепелиной фермы. Птичье хозяйство станет первым в округе, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Игорь Ермилин планирует организовать производство перепелиных яиц и тушек и продавать их через торговые точки на Ямале.

«Проект стартует с 346 перепёлок, но в течение 5 лет количество птиц будет увеличено до пяти тысяч. Фермер рассчитывает уже на первом этапе реализовывать свыше тысячи яиц в год. Также в планах продажа населению охлажденных и копчёных тушек перепелов», – отмечают в окружном департаменте АПК.

Также грант на развитие бизнеса в размере 3 млн рублей выиграл ещё один житель Надымского района – Александр Ткаченко. Он на полученные средства построит гидропонную ферму, где круглогодично будет выращивать овощи.

Третьим победителем грантового конкурса стала Ксения Хэно из Тазовского. Её бизнес-проект выиграл 1,7 млн рублей, который северянка потратит на создание коптильного цеха.

Надым, Александр Непомнящий

Надым. Другие новости 11.08.21

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