В ямальском селе в ночном пожаре погибло 3 человека

Три человека погибли при пожаре в с. Антипаюта Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа ночью 12 августа, сообщает региональное управление СК РФ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По данным следствия, ночью загорелся жилой 16-ти квартирный деревянный двухэтажный дом. При тушении пожара обнаружены тела трех взрослых человек. Четверо пострадавших госпитализированы в больницу Нового Уренгоя, двое находятся на амбулаторном лечении. Пострадавшим сейчас предоставили жильё из манёвренного фонда и предметы первой необходимости.

На место происшествия вылетела следственно-оперативная группа. Специалисты установят причины возникновения пожара, дадут оценку действиям (бездействию) контролирующих органов в части своевременности и полноты проводимых мероприятий по проверке соблюдения требований противопожарной безопасности жилого дома.

Тазовский, Александр Непомнящий

Тазовский. Другие новости 11.08.21

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