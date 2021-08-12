133 случая COVID-19 зарегистрировали на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 133 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 118 из них зафиксировали у жителей региона, 15 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 45 212 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 825 ямальцев. У 108 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 37 требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 4 летальных исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 528 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 12.08.21

В ямальском селе в ночном пожаре погибло 3 человека. / В ЯНАО появится первая перепелиная ферма. / В Ноябрьске суд огласил приговор организаторам игорного бизнеса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»