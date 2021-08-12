Школьники Ямала с аллергией и диабетом будут питаться по отдельному меню

По распоряжению губернатора окружной департамент образования совместно с Московским институтом отраслевого питания разработал усредненное специальное меню для детей, страдающих заболеваниями органов пищеварения, аллергией на молочные продукты и сахарным диабетом.

Рацион для таких ребят сделают разнообразным, он не будет повторяться в течение двух недель. Сейчас проект меню проходит согласование в муниципалитетах.

По предварительной информации, новое меню будет актуально для 1279 ямальских школьников.

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