День Физкультурника будет трезвым в Салехарде и Новом Уренгое

В столице Ямала 14 августа запретят продажу спиртного из-за празднования Дня физкультурника. Невозможно будет купить горячительные напитки и в Новом Уренгое. Об этом сообщили в администрации обоих городов.

Напомним, что согласно окружному законодательству, муниципалитеты могут определять дополнительные дни, когда торговля спиртным запрещена. К слову, в ЯНАО больше всего запретов на розничную торговлю алкоголем установил Новый Уренгой. В этом городе 11 дней в году нельзя покупать спиртное.

Между тем, во всех муниципалитетах запланировано большое количество массовых, спортивных мероприятий.Это и массовые, физкультурные зарядки на свежем воздухе. И велосипедные и пешие прогулки. Традиционно в этот день желающие могут сдать нормы ГТО.

Салехард, Александр Непомнящий

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