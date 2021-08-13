Первые семиэтажные дома скоро появятся в Лабытнанги

В Лабытнанги впервые в истории города строят семиэтажные дома. Раньше были только пятиэтажки. Две высотки в центре города предназначены для переселения людей из ветхого и аварийного жилья.

«Высотки в Лабытнанги строятся впервые. Думаю, многие успели оценить привлекательность новой облицовки многоэтажек. В новостройки переедут лабытнангцы из аварийных домов. Поэтому все 325 квартир обязательно должны быть комфортными для проживания», – рассказала на своих страницах в соцсетях глава Лабытнанги Марина Трескова.

Сегодня в городе в самой высокой степени готовности 6-подъездный четырехэтажный дом на 87 квартир. Подрядчик планирует сдать его конце года. Жители 12 аварийных домов получат ключи от благоустроенных квартир.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

Лабытнанги. Другие новости 12.08.21

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