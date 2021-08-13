Пассажир-колясочник получил травмы при посадке в самолет АК «Ямал»

Транспортная прокуратура Нового Уренгоя проводит проверку по факту получения травмы пассажиром-колясочником во время посадки на борт самолёта авиакомпании «Ямал» в аэропорту Надыма. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской прокуратуры на транспорте.



Информация о происшествии в Надымском аэропорту была опубликована региональными СМИ, после чего ЧП занялась городская транспортная прокуратура.

«Установлено, что 11 августа этого года на рейс YC-148 Надым – Тюмень грузчики аэропорта с помощью кресла-коляски погрузили на борт самолёта пассажира с инвалидностью. После этого рабочие покинули воздушное судно, но при подготовке к полёту бортпроводник обнаружил кровь на задней поверхности ноги пассажира и сообщил об этом в медпункт аэропорта», – пояснили детали инцидента в ведомстве.

Отмечается, что первая медицинская помощь пострадавшему была оказана фельдшером. В настоящее время сотрудники надзорного ведомства на транспорте проводят необходимые процессуальные мероприятия, чтобы установить причины происшествия и виновных лиц, от которых пострадал пассажир.

Надым, Александр Непомнящий

Надым. Другие новости 13.08.21

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