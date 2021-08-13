«Где работа?»:Губернатор Ямала возмутился качеством ремонта дороги Пуровск-Коротчаево

Дмитрий Артюхов раскритиковал работу дорожников на Ямале. Губернатор недоволен состоянием дороги «Пуровск-Коротчаево»: во время поездки по «Честному маршруту» управленец отчитал подрядчика.

Вопрос о ненадлежащем качестве дорожного полотна поднимался губернатором еще в прошлом году. Неоднократно жалобы ямальцев появлялись и в соцсетях: самым плохим считается отрезок в районе 605 километра. Несмотря на активную дорожную стройку, к концу лета 2021 года проблемный участок не удалось привести в порядок – дорожное полотно уложено неравномерно, а на некоторых участках – плиты.

«Сейчас все возвращаются из отпусков, по этому ехать невозможно. Миллиард рублей выделен, в прошлом году контракт заключили, где работа? Работаете неудовлетворительно. Остаются считанные недели. Я не знаю, что вы должны сделать всем коллективом, где вы найдете силы. Находите их, это ваша обязанность. Либо мы будем менять отношение к вам», – возмутился в разговоре с подрядчиком Дмитрий Артюхов.

Ранее начальник Новоуренгойского филиала окружной дорожной дирекции Виктор Бочкарев пообещал, что качественные изменения на дорожном отрезке будут заметны уже в июле, а всю трассу Пуровск – Коротчаево капитально отремонтируют к 2024 году.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 13.08.21

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